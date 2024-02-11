Fenerbahçe Alanyaspor ilk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan şaşırtan karar

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Fenerbahçe Alanyaspor ilk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan şaşırtan karar
Süper Lig'de Fenerbahçe Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. İlk 11'ler belli oldu.

Süper Lig'de Galatasaray'la başa baş şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe, bu akşam sahasında Alanyaspor'u konuk edecek.

Kadıköy'de Ülker Stadı'nda oynanacak maçın başlama saati 19.00. Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek.

Haftaya lider giren Fenerbahçe, dün akşam Galatasaray Başakşehir'i yenince maç eksikliği nedeniyle 2. sıraya inmişti. Sarı lacivertli takım bu akşam kazanıp, tekrar lider olmaya çalışacak.

Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle Fred ve King yok. Michy Batshuayi ve Alexander Djiku ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, ilk 11'i belirledi. Kartal'ın attığı gollerle dikkat çekmesine rağmun Batshuayi'yi yedek soyunduracağı, ligde 5 maçtır gol atamayan Dzeko'yu ise yine ilk 11'e alacağı öğrenildi.

Sarı lacivertli takımın sahaya şu kadrosuyla çıkması bekleniyor:

Livakovic, Ferdi, Djiku, Çağlar, Oosterwolde, İsmail, Krunic, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.

Alanyaspor'un muhtemel 11'i de şu şekilde:

Ertuğrul, Hadergjonaj, Aliti, Furkan, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Novais, Augusto, Efecan.

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