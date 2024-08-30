Fenerbahçe Alanyaspor ilk 11'ler belli oldu. Mourinho'dan flaş karar

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe Alanyaspor ilk 11'ler belli oldu. Mourinho'dan flaş karar

Fenerbahçe, Süper Lig'de Alanyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Jose Mourinho ilk 11'i belirledi.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında bu akşam sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak maçın hakemi Mehmet Türkmen.

Fenerbahçe, ligde son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etmişti.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, maç fazlasıyla ve 7 puanla lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, cezasını tamamladı. Mourinho'nun şans vermesi durumunda Corendon Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

Bileğindeki sakatlığı geçen Bright Osayi-Samuel'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya şu 11'i sürmesi bekleniyor:

Fenerbahçe: Livakovic, Mert (Samuel), Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Fred, İsmail, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko.

Alanyaspor'un muhtemel 11'i ise şöyle:

Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Alivi, Balkovec, Richard, Makouta, Lopes, Efecan, Yusuf, Cordova.

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