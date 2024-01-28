Fenerbahçe Ankaragücü ilk 11 belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Lider Fenerbahçe, Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Kadıköy Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın hakemi Cihan Aydın.
Fenerbahçe'de Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ile sakatlığı devam eden Fred'in yanı sıra sarı kart cezalısı Jayden Oosterwolde yok.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın ilk 11 için kararını verdiği ve Livakovic, Mert Müldür, Bonucci, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko'yu sahaya süreceği belirtildi.
Kartal'ın oyunun gidişine göre çift santroda da dönebileceği, Dzeko ile Batshuayi'yi birlikte oynatabileceği belirtildi.
Ankaragücü'nün ise sahaya Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Kaan, Tolga, Pedrinho, Morutan, Cephas, Sowe 11'iyle çıkması bekleniyor.