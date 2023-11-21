Fenerbahçe aradığı stoperi İspanya'da buldu. İsmail Kartal'dan özel istek

Sezon başında yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe ocak ayında da kadrosunu güçlendirmeye devam edecek.

Bu doğrultuda Sarı-Lacivertli ekip ilk hedefini stoper olarak belirledi.

Üst üste gelen sakatlıklar nedeniyle defansın göbeğine mutlaka bir takviye isteyen teknik diektör İsmail Kartal'ın liste başına yazdığı isim Çağlar Söyüncü.

Yaz döneminde bonservisi elinde olarak Leicester’dan ayrılıp Atletico Madrid’e transfer olan 27 yaşındaki millî yıldız İspanyol devinde az süre aldığı için mutsuz. Başkent ekibiyle sadece 5 maçta toplam 74 dakika forma şansı bulan Çağlar, Kanarya’ya sıcak bakıyor.

A Millî Takım ile Avrupa Şampiyonası’nda boy göstermek isteyen Çağlar Söyüncü, düzenli oynayabileceği bir takımda olma arzusunu gizlemezken en istekli taliplisi Fenerbahçe’nin ilgisini karşılıksız bırakmadı. Tecrübeli savunmacının bu tavrının ardından sarı lacivertliler İspanya’ya çıkarma yapacak.

Elini çabuk tutup bir an önce Çağlar’ı Kadıköy’e getirmek isteyen yönetim, Atletico Madrid’e sezon sonuna kadar kiralama teklifi yapacak.