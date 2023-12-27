Fenerbahçe aradığı yıldızı Süper Lig'de buldu. Bonservisi tam 15 milyon euro

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Fenerbahçe aradığı yıldızı Süper Lig'de buldu. Bonservisi tam 15 milyon euro
Ara transfer döneminde stoper takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe gündemine Leo Duarte'yi aldı.

GoalBrasil’in haberine göre, İsmail Kartal’ın talebi doğrultusunda ara transfer döneminde 1 stoper takviyesi gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe aradığını buldu.

HEDEF LEO DUARTE
Sarı-lacivertliler, Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir forması giyen Leo Duarte'yi gündemine aldı.

BONSERVİS BEDELİ 15 MİLYON EURO
Önümüzdeki günlerde ilk teklifin yapılacağı yıldız futbolcu için Başakşehir’in belirlediği bonservis bedeli ise 15 milyon Euro.

PERFORMANSI
Bu sezon Başakşehir formasıyla 15 maça çıkan Leo Duarte gol veya asist kaydedemedi

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