Fenerbahçe aradığı yıldızı Süper Lig'de buldu. Bonservisi tam 15 milyon euro

GoalBrasil’in haberine göre, İsmail Kartal’ın talebi doğrultusunda ara transfer döneminde 1 stoper takviyesi gerçekleştirmek isteyen Fenerbahçe aradığını buldu.

HEDEF LEO DUARTE

Sarı-lacivertliler, Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir forması giyen Leo Duarte'yi gündemine aldı.

BONSERVİS BEDELİ 15 MİLYON EURO

Önümüzdeki günlerde ilk teklifin yapılacağı yıldız futbolcu için Başakşehir’in belirlediği bonservis bedeli ise 15 milyon Euro.

PERFORMANSI

Bu sezon Başakşehir formasıyla 15 maça çıkan Leo Duarte gol veya asist kaydedemedi