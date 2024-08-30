Fenerbahçe Archie Brown pazarlığında

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Fenerbahçe Archie Brown pazarlığında

Gözünü UEFA Avrupa Ligi'ne diken Fenerbahçe'de transferde hedef Archie Brown.

Fenerbahçe, sol bek pozisyonu için Archie Brown'u transfer listesinde ilk sıraya koydu.

Gent ile görüşmelere başlayan sarı-lacivertliler, Brown'un ayrılma isteği nedeniyle Belçika ekibinin Estoril'den Tiago Araujo'yu kadrosuna katmasını sağladı.

Fenerbahçe, Brown için Gent'e 8 milyon euro teklif etti, ancak Belçika basınına göre Gent, bu rakamı yeterli bulmayarak 12 milyon euro talep etti.

Taraflar arasındaki pazarlıklar sürerken, Brown'un Fenerbahçe'ye katılma isteği yönetimin elini güçlendiriyor.

Gent'in Konferans Ligi Play-Off rövanşında Partizan'a karşı 90 dakika sahada kalan Brown, pazar günü Antwerp maçında yerini Araujo'ya bırakabilir.

Fenerbahçe, transferi bu hafta sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

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