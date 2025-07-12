Fenerbahçe Aston Villa'dan bir transfer daha yapıyor! Görüşmeyi duyurdular

Jhon Duran'ı kadrosuna katan ve Archie Brown'u İstanbul'a getiren Fenerbahçe, Marco Asensio ile de anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler için bu kez gündeme Leon Bailey geldi.

FENERBAHÇE LEON BAILEY İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADI

Foot Mercato'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Aston Villa forması giyen Leon Bailey ile ilgileniyor. Kanarya'nın, 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Aston Villa ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösterilen Leon Bailey'in Aston Villa ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.