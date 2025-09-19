Fenerbahçe Ataşehir projesini resmen duyurdu

Fenerbahçe, Emlak Konut'la imzalanan konut projesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki arazilerle ilgili imar planı değişikliğinin askıya çıktığı aktarılan açıklamada, "Kulübümüz ile Emlak Konut GYO A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında; İstanbul ili Ataşehir ilçesi, Kayışdağı ve Küçükbakkalköy mahallelerinde geliştirilecek projelere ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişiklikleri, 19 Eylül 2025 tarihi itibarıyla askıya çıkarılmıştır" denildi.

Projenin, mali bağımsızlık için son adım olacağı aktarılan açıklamada, "Askı süresinin tamamlanmasını takiben projelerle ilgili süreç süratle ilerletilecek ve en kısa sürede ihale aşamasına geçilecektir. Kulübümüzün mali bağımsızlığı adına son adım olan bu projemizin camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün borçlarına karşılık Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşmadan çıkmak üzere olduklarını söylemişti. Koç yapılacak bu konut projesiyle borçların ödeneceğini belirtmişti.