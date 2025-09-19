Fenerbahçe Ataşehir projesini resmen duyurdu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Ataşehir projesini resmen duyurdu

Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkılmasını sağlayacak konut projesiyle ilgili imar planlarının askıya çıktığını duyurdu.

Fenerbahçe, Emlak Konut'la imzalanan konut projesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki arazilerle ilgili imar planı değişikliğinin askıya çıktığı aktarılan açıklamada, "Kulübümüz ile Emlak Konut GYO A.Ş. arasında imzalanan protokol kapsamında; İstanbul ili Ataşehir ilçesi, Kayışdağı ve Küçükbakkalköy mahallelerinde geliştirilecek projelere ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli imar planı değişiklikleri, 19 Eylül 2025 tarihi itibarıyla askıya çıkarılmıştır" denildi.

Projenin, mali bağımsızlık için son adım olacağı aktarılan açıklamada, "Askı süresinin tamamlanmasını takiben projelerle ilgili süreç süratle ilerletilecek ve en kısa sürede ihale aşamasına geçilecektir. Kulübümüzün mali bağımsızlığı adına son adım olan bu projemizin camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün borçlarına karşılık Bankalar Birliği ile imzalanan anlaşmadan çıkmak üzere olduklarını söylemişti. Koç yapılacak bu konut projesiyle borçların ödeneceğini belirtmişti.

Son Haberler
Görüntüyle yakalandılar! İşlerine son verildi: Sağlam seramikleri balkondan attılar
Görüntüyle yakalandılar! İşlerine son verildi: Sağlam seramikleri balkondan attılar
Apartman sakinleri şokta! Samsun’da 5’inci katta kombi patladı
Apartman sakinleri şokta! Samsun’da 5’inci katta kombi patladı
Kadın hırsızlar Eskişehir'de polisin tuzağına düştü! Tuzla’da bir evden ziynet eşyalarını çalmışlardı
Kadın hırsızlar Eskişehir'de polisin tuzağına düştü! Tuzla’da bir evden ziynet eşyalarını çalmışlardı
Galatasaray taraftarını kızdırmıştı! Can Uzun gerçeği açıkladı
Galatasaray taraftarını kızdırmıştı! Can Uzun gerçeği açıkladı
Mardin'de cani eş tutuklandı! Kadın evden dışarı kendini zor atmıştı
Mardin'de cani eş tutuklandı! Kadın evden dışarı kendini zor atmıştı