UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları oynanan 18 karşılaşmayla tamamlandı.
FENERBAHÇE 15. SIRADA YER ALDI
Temsilcimiz Fenerbahçe Viktoria Plzen ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puanını 7'ye yükseltti ve 4. hafta sonunda 36 takım arasında 15. sırada yer aldı.
PUAN KAYBI YAŞAMAYAN TEK TAKIM MIDTYLLAND
Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Midtjylland liderlik koltuğunda otururken henüz puanla tanışamayan Nice ve Glasgow Rangers son sırada yer alan takımlar oldu.
AVRUPA LİGİ 4. HAFTA TOPLU SONUÇLAR
VfB Stuttgart 2 - 0 Feyenoord
Braga 3 - 4 KRC Genk
PAOK 4 - 0 Young Boys
Rangers FC 0 - 2 Roma
Viktoria Plzen 0 - 0 Fenerbahçe
Ferencvaros 3 - 1 Ludogorets Razgrad
Real Betis 2 - 0 Olympique Lyon
Bologna 0 - 0 Brann
Aston Villa 2 - 0 Maccabi Tel Aviv
FC Midtjylland 3 - 1 Celtic
Basel 3 - 1 FCSB
Malmö 0 - 1 Panathinaikos
Utrecht 1 - 1 Porto
Dinamo Zagreb 0 - 3 Celta Vigo
Red Bull Salzburg 2 - 0 Go Ahead Eagles
Kızıl Yıldız 1 - 0 Lille
Nice 1 - 3 Freiburg
Sturm Graz 0 - 0 Nottingham Forest
AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU