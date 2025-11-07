UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları oynanan 18 karşılaşmayla tamamlandı.

FENERBAHÇE 15. SIRADA YER ALDI

Temsilcimiz Fenerbahçe Viktoria Plzen ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak puanını 7'ye yükseltti ve 4. hafta sonunda 36 takım arasında 15. sırada yer aldı.

PUAN KAYBI YAŞAMAYAN TEK TAKIM MIDTYLLAND

Avrupa Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Midtjylland liderlik koltuğunda otururken henüz puanla tanışamayan Nice ve Glasgow Rangers son sırada yer alan takımlar oldu.

AVRUPA LİGİ 4. HAFTA TOPLU SONUÇLAR

VfB Stuttgart 2 - 0 Feyenoord

Braga 3 - 4 KRC Genk

PAOK 4 - 0 Young Boys

Rangers FC 0 - 2 Roma

Viktoria Plzen 0 - 0 Fenerbahçe

Ferencvaros 3 - 1 Ludogorets Razgrad

Real Betis 2 - 0 Olympique Lyon

Bologna 0 - 0 Brann

Aston Villa 2 - 0 Maccabi Tel Aviv

FC Midtjylland 3 - 1 Celtic

Basel 3 - 1 FCSB

Malmö 0 - 1 Panathinaikos

Utrecht 1 - 1 Porto

Dinamo Zagreb 0 - 3 Celta Vigo

Red Bull Salzburg 2 - 0 Go Ahead Eagles

Kızıl Yıldız 1 - 0 Lille

Nice 1 - 3 Freiburg

Sturm Graz 0 - 0 Nottingham Forest

AVRUPA LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU