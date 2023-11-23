Fenerbahçe ayaklandı. 43 imzayla istifaya davet edildi

Fenerbahçe camiasının ileri gelenleri ortak bir bildiriyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu'na istifa çağrısı yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe ayaklandı. 43 imzayla istifaya davet edildi

Fenerbahçe ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu arasındaki ipler iyice gerildi.

Başkan Ali Koç'un, yüksek divan kurulu toplantısında Ahmet İbanoğlu için "Karakteri zayıf, omurgasız. Mevkii için her şeyi yapabilecek biri" demişti.

Bu sözlerin ardından da Ahmet İbanoğlu, Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Fenerbahçe Kulübü, Ahmet İbanoğlu'nu istifaya davet ederken, camianın ileri gelenleri de aynı görüşte birleşti.

Eski başkan Ali Şen ve eski yöneticilerden oluşan 43 kişi, ortak bir bildiri yayınlayarak, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında suç duyurusunda bulunan MHK Başkanı İbanoğlu’nun istifa etmesi gerektiğini dile getirdi.

Açıklama şöyle:
“MHK Başkanlığını yürüten şahsın, yine tarihte eşi görülmemiş bir şekilde Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunması ve bunu da açıkça duyurması; yıllardır atama ve dinlendirme kararları üzerinden “ödül ve ceza sistemi” ile mesajlar verilen hakemlerin, Fenerbahçe ve şampiyonluk yolundaki rakibinin maçlarında objektif kararlar almasını artık tamamen imkansız hale getirmiştir!”

“DERHAL İSTİFA ETMELİ”
“Bu dakikadan itibaren Türk futbolunun tarihi bir kaosa sürüklenmemesi ve hakemlerin adil ve tarafsız şekilde maçları yönetebilmesi için MHK Başkanı bir dakika bile o koltukta oturmamalı, derhal görevinden istifa etmelidir!”

“KANAATİMİZ KESİNLEŞECEKTİR”
“Aksi takdirde; tüm kulüplere eşit mesafe duran bir TFF ve tüm takımlara karşı adil düdük çalan hakemlerden mahrum kaldığımız her gün, hepsi hapiste veya firarda olan terör örgütü iltisaklı polisler, savcılar ve hâkimler eliyle Fenerbahçe'ye istedikleri zararı veremeyenlerin, bu amaçlarına “hakemler eliyle” ulaşmaya çalıştıklarına dair kanaatimiz kesinleşecektir.”

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