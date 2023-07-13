Fenerbahçe Barcelona'dan transferini açıkladı

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, son olarak Barcelona forması giyen ve ülke basketbolumuzun en değerli uzun oyuncularından biri olan Sertaç Şanlı (2.12, 1991) ile iki yıllık anlaşmaya vardı." denildi.

EFES'TE BAŞLADI

Basketbola Anadolu Efes altyapısında başlayan 31 yaşındaki pivot, 2006 yılında profesyonel oldu ve Pınar Karşıyaka'ya transfer oldu. 3 yıllık Karşıyaka macerasının ardından Telekom, Galatasaray, Tofaş, Gaziantep, Uşak, Trabzonspor, Beşiktaş formaları giydi. 2018'de Anadolu Efes'e geri dönen Sertaç Şanlı burada takımın en önemli oyuncularından biri oldu ve 2021'de Barcelona'ya transfer oldu.

Sertaç Şanlı kariyerinde 1 EuroLeague, 1 İspanya Ligi, 1 İspanya Kupası, 2 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası kazandı.