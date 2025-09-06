Fenerbahçe Başkan Adayı Kutlualp'in listesi belli oldu

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yönetim kurulu listesini açıkladı.

Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli genel kurula sayılı günler kala başkan adayı Hakan Bilal Kutlualp, yönetim kurulu listesini açıkladı.

Hakan Bilal Kutlualp'in listesinde şu isimler yer aldı:

Savaş Adalet, Ali Ferhat Ağmış, Vedat Bayram, Kerem Bozyayla, Celal Can, Tamer Erbek, Berkay Erdim, Aydın Kaya, Erkan Kaya, Selim Koray, Doğan Barış Öztop, Serkan Sarıyaprak, Selin Şenay, Celal Can Uzkan, Alp Kaan Çetin, Mahmut Sercan Demirtaş, Çağdaş Kadakal, Sinan Hacıoğlu, Mustafa Tunçdemir, Hüseyin Burak Yeni, Burcuhan Yıldıran Kuroğlu.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurulun 13-14 Eylül'de yapılacağı, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirileceği açıklandı.

