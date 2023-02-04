Ali Koç'tan Yüksek Divan Kurulu'nda flaş açıklamalar

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda flaş açıklamalarda bulundu.

İşte Ali Koç'un sözleri;

"Sayın Dursun Özbek'e teşekkür ediyorum. Oğlumla ilgili sağ olsun aradı, ilgilendi. Gazetede yazdığı gibi, merak edilecek bir şey yok, sadece bileği kırıldı. Cuma akşamı da maçtaydı"

"Bizim bir tane yüzümüz var. Biz içi-dışı aynı olan bir kulübüz. Şampiyonluk adayları arasında en çok kırmızı gören takımız. Ne yönetim ne hoca kimse sesini çıkarmadı. Dolayısıyla öyle 'bağırıyorsunuz, çağırıyorsunuz' gibi bir durum yok. Bunu özellikle medyadaki bir takım lehine çalışan arkadaşlara söylüyorum."

"Sivasspor-Galatasaray maçı 3 puan, Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı 2 puan. Şampiyonluk yolunda 5 puana etki edildi."

"Önümüzde iki yol var. Biz bu iki yolu dün yönetimde oyladık. Karar 11'e 3 çıktı. Hangi yönde çıktığını birazdan anlatacağım."

"Tüm takımımızın neredeyse dayak yediği bir maçtan bahsediyoruz. Hakemin ve VAR'ın bu kadar kritik hatalar yaptığı başka bir maç var mı bilmiyorum. Ne hikmetse bu hataların istisnasız hepsi, Fenerbahçe aleyhine yapılmıştır. O yüzden bu bir hakem hatasıyla yorumlanamaz."

"Bu atamaları giden MHK yaptı. İyi ki de gitmişler." "Mert Hakan'ın golü, bize göre yüzde 100 gol. Diyelim ki ele çarpmış, bunu kimse göremiyor ama VAR görüyor. Aynı VAR, hakemin gözü önündeki birçok pozisyonu göremiyor ne hikmetse."

"N'Diaye diye bir oyuncu var. Hakem bu oyuncuya olağanüstü bir tahammül gösterdiği için oyunu bitirmesi söz konusu bile olamayacak olan bu isim maçı kartsız tamamladı."

"Düşünsenize bu maçın malum rakibimize karşı yaşandığını, neler olurdu?" Rakibimizin maçın ilk yarısını 9 kişi bitirmesi gerekiyordu."

"Onyekuru'nun topu kaybettikten sonra hakeme bağırıp sarı kart görmesi eski bir alışkanlık herhalde..."

"Belhanda zıplıyor, topa müdahalesi bile yok. Direkt olarak Samet'i düşürüyor. Daha pozisyon bitmeden hakem devam diyor. Burada yaşananlar bir hakem hatası değildir"

"Bir de yeni bir şey çıktı. Bariz gol atıyoruz. Ümraniye maçında da aynısı oldu. Çizilen çizgiler arasında 3 metre fark var, yan hakem ofsayt bayrağı kaldırıyor."

"Miha Zajc'ın son dakika pozisyonu, yarı penaltı gibi bir pozisyon ama veremiyor. Veremiyor değil, vermiyor. 'Ya Fenerbahçe gol atarsa' diye korkuyor."

"17 numaralı N'Diaye'ye hakem bir sarı kart verseydi aklına başına alırdı. Küfür ediyor, bağırıyor, çağırıyor... Hakem yapılan müdahalelerin hepsinde tereddüt etmeden 'kalk' diyor oyuncularımıza."

"Ligimizin en centilmen hocalarından biri olan, hakemler hakkında hiç olumsuz konuşmayan hatta destekleyen bir hocamız var. Sıkıntı yaşadığımız bir maçta hakemi övdüğü için 'Sen ne yapıyorsun?' dediğimiz bile olmuştu hocaya. Oyun akıttığı için övdüğünü söylemişti."

"Hocamıza sorduk, 'Ne dedin hocam hakeme?' diye, 'Faul, içeride de değil dışarıda. Neden faulü vermiyorsun? dedim' diyor. Çat kırmızı kart. Herhalde CV'sine yazar hakem arkadaş, 'Ben Jesus'u oyundan attim' diye."

"Biz yalandan adalet istemiyoruz. Herkese uygulanacak bir adalet sistemi bize fazlasıyla yeter. Sivasspor maçı sonrası zaten çürümüş ve kokuşmuş hakemlik müessesesinin futboldaki yolsuzluk belgesi budur. İki maçta olan 5 puanlık etki, büyük bir etkidir."

"Levent Tüzemen diye bir medya mensubu var. Herkesin kendine has bir stili vardır ancak bu kişinin mesleğini icra etme şekli, kayıtsız şartsız objektif olmadan, tamamen bir takımın çıkarlarına yönelik olduğunu görebilirsiniz."

"Bu arkadaş, Sivas'taki iptal edilen gole maç yazısında değinmiyor. Bugün bize 'Siz Ali Palabıyık'ı desteklediniz' diyor. O iş öyle değil sayın Tüzemen, ben anlatayım kafanız ne kadar alır bilmiyorum ama gerçeği bilin. Ben son konuşmamda Ali Palabıyık ve Yasin Kol'a 2 aya yakın süredir maç verilmediğini söyledim."

"Ali Palabıyık bu sezon özelinde hata yapmıştır. Galatasaray- Alanya maçında yaygara koparıldı ancak hakem o maçta iki takıma da hatalar yapmıştı. Dolayısıyla Ali Palabıyık'ın işimize geldiği zaman savunmuyoruz. İlkesel bir durum var burada."

"Bir şampiyonluk rakibimiz uyandı. Şimdiye kadar hiç konuşmayan bu kulüp benim de sesimi kullanmış bir videosunda. Arkadaşlar bunu çok çirkin buldu ama ben komik buluyorum."

"Bir önceki federasyon, Türk futbol tarihine en çok zararı veren federasyondur. '8 Mart operasyonuna engel oldunuz, şimdi konuşuyorsunuz' diyorlar. Biz, güç kimin elindeyse onun istekleri doğrultusunda atamalar yapılacağı için bu işin karşısında durduk."