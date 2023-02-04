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Ali Koç'un FETÖ isyanını kongre üyeleri dakikalarca ayakta alkışladı

Ali Koç Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. ''Devlet, hükümet ses çıkarmıyorsa onlar da işin içindedir''

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 15:50
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un FETÖ isyanını kongre üyeleri dakikalarca ayakta alkışladı

Ali Koç'un FETÖ isyanını kongre üyeleri dakikalarca ayakta alkışladı
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu.

3 Temmuz sürecini hatırlatan Ali Koç "Ülkemize saldıran terör örgütüne karşı tek savaşan Fenerbahçe ise, Fenerbahçe mağdur edildiği, haksızlığa uğradığı, maddi manevi çektiklerine hiçbir devlet, hükümet, siyaset biz bunu nasıl gidereceğiz demiyorsa, bunlar da işin içindedir" ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan Başkan Ali Koç, şu an bir dönüm noktasında olduklarını belirterek, "Hep beraber en sağlıklı kararları vermek durumundayız. Bir maç değerlendireceğiz bugün ama bir maç üzerinden değerlendirme yapmayacağız. Bu maç bardağı taşıran son damla olduğu için üzerinde duracağız ama esas sıkıntı son 10-15 yılda yaşatılanlar ve Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdur." dedi.

Ali Koç'un konuşmalarından satır başları;

"Sivasspor-Galatasaray maçı 3 puan, Adana Demirspor- Fenerbahçe maçı 2 puan. Şampiyonluk yolunda 5 puana etki edildi."

"Onyekuru'nun topu kaybettikten sonra hakeme bağırıp sarı kart görmesi eski bir alışkanlık herhalde..."

"Düşünsenize bu maçın malum rakibimize karşı yaşandığını, neler olurdu?" Rakibimizin maçın ilk yarısını 9 kişi bitirmesi gerekiyordu."

"Bir de yeni bir şey çıktı. Bariz gol atıyoruz. Ümraniye maçında da aynısı oldu. Çizilen çizgiler arasında 3 metre fark var, yan hakem ofsayt bayrağı kaldırıyor."

"Bir şampiyonluk rakibimiz uyandı. Şimdiye kadar hiç konuşmayan bu kulüp benim de sesimi kullanmış bir videosunda. Arkadaşlar bunu çok çirkin buldu ama ben komik buluyorum."

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