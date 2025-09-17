Fenerbahçe başkanlık anketi: Seçimi kazanıyor!

Fenerbahçe'de başkanlık seçiminin yapılacağı olağanüstü genel kurul, 21 Eylül Pazar günü Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda düzenlenecek. Seçimde mevcut başkan Ali Koç ve Sadettin Saran yarışacak.

Seçimle ilgili olarak Neo Spor kanalında değerlendirmelerinde bulunan gazeteci Serdar Ali Çelikler, seçimle ilgili bir anketi paylaştı.

Saran'ın seçimi kazanacağını öne süren Çelikler, "Bugün itibariyle Sadettin Bey seçimi kazanıyor. Görüntü bu. Bunu nereden biliyorum? Hiç yanılmayan bir arkadaşım var. Çünkü adamın işi bu. Daha önce Ali Koç-Aziz Yıldırım seçiminde de ondan bahsetmiştim. Uluslararası büyük şirketlere hizmet veriyor" dedi.

"ALİ KOÇ MAKSİMUM OYU YÜZDE 42"

"Saran yüzde 80'e 20 kazandı diyenin anketini de alıyor. Ali Koç yüzde 70, Sadettin Saran yüzde 30 diyenin anketini de bu algoritmaya dahil ediyor. En sonunda bir rakam çıkartıyor" diyen Çelikler, "Onun bana cumartesi günü verdiği bilgiye göre Ali Bey alabileceği maksimum oy 39 ila 42 arasıydı. Ama o zaman Hakan Bey vardı. 48 ila 54 arası Sadettin Saran alıyordu, geri kalanı da Hakan Bilal Kutlualp'ti" ifadelerini kullandı.

"KUTLUALP'İN OYLARININ HEPSİ SARAN'A GİTMEZ"

Hakan Bilal Kutlualp'i destekleyen kongre üyelerinin hepsinin Saran'a oy vermeyeceğini söyleyen Serdar Ali Çelikler, "Hakan Bey, Sadettin Saran lehine de adaylıktan çekilerek kendisi açısından en büyük kazanımlardan birini yaptı. 2 bin-2 bin 500 oy alırdı maksimum. Bu oyların hepsi Sadettin Saran'a gitmez. Diyelim 2 bin 500 oy alacaktı, bunun bin tanesi sandığa gitmez, 100 tanesi Ali Bey'e oy atar. 1200 tanesi Sadettin Bey'e atar" diye konuştu.