Fenerbahçe Başkent'te zorlanmadı. Karayolları'nı rahat geçti

Fenerbahçe Opet, Karayolları ile Sultanlar Ligi'nde karşı karşıya geldi.

KAYNAK: AA
Fenerbahçe Başkent'te zorlanmadı. Karayolları'nı rahat geçti

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İlknur Çakar, Yıldıray Turan

Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elisa Tuana Köse, Selena Leban, Strunjak (Selin Navruz, Alara Altundağ, Eylül Durgun, Buse Berka Özden, Elif Boran, Duru Şah Tırpancı)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Eda Erdem Dündar, Drca, Fedorovtseva, Fetisova, Meryem Boz (Gizem Örge, Ergül Avcı Eroğlu, Buse Ünal, Ada Germen Korkmaz, Cansu Çetin)

Setler: 7-25, 19-25, 16-25

Süre: 63 dakika (16, 22, 25)

(AA)

Öne Çıkanlar
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
Arka Sokaklar 647. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 132. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
Kendinizi çaresiz hissettiğinizde Selanikli yetim Mustafa’yı hatırlayın!
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Son Haberler
Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi. Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu Spor
Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi. Rizespor maçı ilk 11'i belli oldu
Sivasspor son nefeste güldü. Alanya'da galip geldi Spor
Sivasspor son nefeste güldü. Alanya'da galip geldi
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptı! O anlar kamerada… Gündem
Kamyon kırmızı ışıkta bekleyen TIR ve otomobile çarptı! O anlar kamerada…
Atatürk’ün selamı çelik heykelle ölümsüzleştirildi Kültür Sanat
Atatürk’ün selamı çelik heykelle ölümsüzleştirildi
Kızılcık Şerbeti'ndeki Cumhuriyet sahnesi sosyal medyayı salladı Magazin
Kızılcık Şerbeti'ndeki Cumhuriyet sahnesi sosyal medyayı salladı
100. yılın unutulmayacak karikatürü. Yunan işbirlikçilerini çizdi Karikatür
100. yılın unutulmayacak karikatürü. Yunan işbirlikçilerini çizdi
İBB’den toplu taşımada Gazze Mitingi için ek sefer Gündem
İBB’den toplu taşımada Gazze Mitingi için ek sefer