Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet arasındaki mücadele, kimin Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacağını belirleyecek.

Sarı-lacivertli ekip çeyrek finalde Petkimspor'u yenerek, siyah-beyazlı takım ise Manisa FK'yı mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Yarı final serisinde üç zafer elde eden ekip, finale yükselme şansını yakalayacak.

Başantrenör Dusan Alimpijevic liderliğindeki Beşiktaş, bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'yi geçip finale çıkmayı hedefliyor. Fenerbahçe Beko ise sezonu şampiyonlukla noktalamak istiyor.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman?

Basketbolun zirvesindeki play-off yarı final serisi başlıyor. Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Emlakjet, serinin ilk maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet karşılaşması 30 Mayıs'ta saat 20:30'da başlayacak.

Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz duyurulmadı.

Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet eşleşmesinin galibi, finalde Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka arasındaki ilk maç, 29 Mayıs'ta Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda saat 20.30'da oynanacak.