Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman?

Basketbol Süper Lig'inde playoff heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Emlakjet arasındaki mücadele, kimin Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacağını belirleyecek.

Sarı-lacivertli ekip çeyrek finalde Petkimspor'u yenerek, siyah-beyazlı takım ise Manisa FK'yı mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı.

Yarı final serisinde üç zafer elde eden ekip, finale yükselme şansını yakalayacak.

Başantrenör Dusan Alimpijevic liderliğindeki Beşiktaş, bu sezon gösterdiği performansla Fenerbahçe'yi geçip finale çıkmayı hedefliyor. Fenerbahçe Beko ise sezonu şampiyonlukla noktalamak istiyor.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet maçı ne zaman?

Basketbolun zirvesindeki play-off yarı final serisi başlıyor. Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Emlakjet, serinin ilk maçında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet karşılaşması 30 Mayıs'ta saat 20:30'da başlayacak.

Maçın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz duyurulmadı.

Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Emlakjet eşleşmesinin galibi, finalde Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek.

Anadolu Efes ve Pınar Karşıyaka arasındaki ilk maç, 29 Mayıs'ta Sinan Erdem Kapalı Spor Salonu'nda saat 20.30'da oynanacak.

İlgili Haberler
Fenerbahçeli yıldızın kabusu son buluyor
Fenerbahçeli yıldızın kabusu son buluyor
Beşiktaş'ta teknik direktör sürprizi
Son Haberler
Sizi moda ikonu haline getirecek stil tavsiyeleri Yaşam
Sizi moda ikonu haline getirecek stil tavsiyeleri
İstanbul'da orman yangını Gündem
İstanbul'da orman yangını
Şişli’de kadınların saç saça baş başa aldatma kavgası! Küfürler havada uçuştu Gündem
Şişli’de kadınların saç saça baş başa aldatma kavgası! Küfürler havada uçuştu
Godfather ona Oscar getirmişti Magazin
Godfather ona Oscar getirmişti
Olcay Kılavuz neden ocak dışı kaldı? İsmail Saymaz bombayı patlattı Gündem
Olcay Kılavuz neden ocak dışı kaldı? İsmail Saymaz bombayı patlattı
6 yıl önce öldürülen ünlü şarkıcı rekor kırdı Magazin
6 yıl önce öldürülen ünlü şarkıcı rekor kırdı
Perakende Günleri 2024 sektör dernekleri ile başladı Ekonomi
Perakende Günleri 2024 sektör dernekleri ile başladı