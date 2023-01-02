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Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Fenerbahçe Beko ile Aliağa Petkim karşılaştı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 20:13
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Fenerbahçe Beko deplasmanda Aliağa Petkim'i devirdi

Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde lider Fenerbahçe Beko, Aliağa Petkimspor'u deplasmanda 76-71 mağlup etti. 

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda baştan sona çekişmeli ve başa baş geçen karşılaşmanın ilk periyodu 19-21, ilk yarısı 37-37, üçüncü periyodu 53-56 sonuçlandı. Son periyotta Guduric'in üst üste 3 üçlüğüyle üstünlüğü eline alıp farkı 8 sayıya çıkaran sarı-lacivertliler, salondan 76-71'lik  galibiyetle ayrıldı. 

Ligde 13 maçta 11 galibiyetle zirvedeki yerini koruyan Fenerbahçe'de 4'ü son periyotta 6'da 5 üçlük isabeti bulan Guduric, 19 sayıyla oynadı. 5 galibiyette kalan Petkim, sahaya 4 yabancıyla çıktı.

SALON: Enka HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Serhat Büker, Murat Ciner 

ALİAĞA PETKİMSPOR: Prewitt 2, Chery 17, Simmons 19, Nusret, Aldridge 10, Ege 4, İsmail Cem 14, Dorukhan 5

FENERBAHÇE BEKO: Harvey 15, Vilbekin 9, Hayes 2, Pierre 10, Guduric 19, Metecan 4, Şehmus 2, Edwards 11, Samet, Melih 41'İNCİ

PERİYOT: 19-21

İLK YARI: 37-37

ÜÇÜNCÜ PERİYOT: 53-56

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