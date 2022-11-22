Fenerbahçe Avrupa'da tutulmuyor

THY EuroLeague'in 9. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Fransız ekibi Monaco'ya konuk oldu.

Yakın geçen ilk çeyreği, 21-18 önde kapatan sarı-lacivertliler devreye 45-38'lik üstünlükle girdi.

Mücadelenin ikinci yarısına etkili başlayan Fenerbahçe Beko, üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika kala Nigel Hayes'in basketiyle farkı 13 sayıya kadar çıkardı.

Çeyreğin kalan bölümünde etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe Beko, son bölüme 60-79 önde girdi.

Maçın son çeyreğinde üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler, sahadan 96-93'lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'deki 8. galibiyetini elde etti. Monaco ise ligde 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

EuroLeague'deki çift maç haftasında Fenerbahçe Beko, perşembe günü deplasmanda Olimpia Milano ile karşılaşacak. Monaco ise cuma günü Bayern Münih'i ağırlayacak.

AS Monaco: 93 - Fenerbahçe Beko: 96

Salon: Salle Gaston Medecin

Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Fernando Rocha (Portekiz), Mario Majkic (Slovenya)

AS Monaco: Brown 8, Loyd 18, Blossomgame 3, Motiejunas 11, James 17, Okobo 12, Diallo 16, Moerman, Strazel, Hall 8

Fenerbahçe Beko: Calathes 15, Wilbekin 13, Hayes-Davis 21, Booker 6, Motley 8, Metecan Birsen 6, Edwards 12, Jekiri 4, Guduric 11

1. Periyot: 18-21

Devre: 38-45

3. Periyot: 60-79



