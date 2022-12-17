Fenerbahçe koçu isyan etti: Oyuncularım sihirbaz değil

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Cazoo Baskonia'ya 76-70 yenilen Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Dimitris Itoudis, mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Ülker ve Spor Etkinlik Salonu'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Itoudis, Türkiye'de iki önemli galibiyet elde eden (Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko) rakibi tebrik etti.

"Çok ayrı iki yüzü olan bir basketbol oynadık." diyen Yunan teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rakibin ikinci çeyrekte çok kolay sayı üretmesine izin verdik. Hızlı hücumlardan çok kolay sayı buldular. İkinci şanslardan da öyle. Farka rağmen ikinci yarı pes etmedik. Farklı bir oyunla oynamaya başladık. Serbest atışları kaçırdık. Rakibe yaklaştık ama yakalayamadık. 70 sayı üretebildik. Motley gibi oyuncuların eksikliğini hissettik. Diğer yandan çift haneli sayılara ulaşan oyuncularımız da vardı. Taraftarın desteği vardı. Bu bizi mutlu ediyor ama sonuçtan mutlu değiliz. Savaşmaya devam edeceğiz. Kolektif bir şanssızlık olarak görmüyoruz. Pierre geri döndü, diğer sakatların dönmesini de umuyoruz."

Rakibi yakalamaya çok yaklaştıkları hatırlatılan Itoudis, "Bizim top kayıplarımız rakibin hızlı hücumlarına sebep oldu. Önemli anlarda geri geldik. Geri gelişlerde efor sarf edilince, enerji düşüşü oldu. Avrupa Ligi uzun bir maraton. Neler olduğunu görebiliyoruz. Oyuncular da sihirbaz değiller. Her zaman sihir üretemiyorlar sahada. Diğer yandan yeni bir takımız. 21 sayı farka ulaşılması bizim için kötü oldu. Fark 10 sayılarda kalsa daha farklı olabilirdi." diye konuştu.

Penarroya: "Prestijli galibiyetler oldu"

Cazoo Baskonia Başantrenörü Joan Penarroya, "Çok mutluyuz. Aynı haftada ikinci galibiyeti aldık. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'ya karşı prestijli galibiyetler oldu. Çok iyi oynadık, özellikle ilk yarıda. Maçta ritim de sağladık. Güzel yüzdelerle sayı ürettik. İlk yarı 52 sayı bulduk. Sonra Fenerbahçe Beko'nun daha iyi olacağını bekliyorduk. Sonralarda çok iyi değildik ama takımın iyi oyunuyla kazandık." ifadelerini kullandı.

Har iki maçta benzer planlarla sahaya çıktığı hatırlatılan Penarroya, "Savunmayla oynamaya başladık. Ancak planımız sadece bu değildi. İki maça da farklı şekilde hazırlandık ama en önemlisi savunmaydı diyebilirim. İyi oyunculara sahibiz ve tecrübeleri var." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, "Aynı hafta içinde Türkiye deplasmanında iki güçlü takıma karşı iki galibiyet almayı hayal ediyor muydunuz?" sorusunu yanıtlayan Penarroya, "Takımımız çok istekli. Tabii ki Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko gibi iyi ekiplere karşı iki maç üst üste kolay değil. Takım her iki maçı da iyi oynadı, iyi bir momentumla kazandı." görüşünü paylaştı.