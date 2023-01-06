Fenerbahçe'de yer yerinden oynadı: Utanç verici

Turkish Airlines EuroLeague'in 17. hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Zalgiris Kaunas'a 86-66 yenildi. Litvanya'daki bu yenilgiyle sarı lacivertli takım üst üste 5. yenilgisini alınca camia adeta sallandı.

Başantrenör Dimitris Itoudis de Fenerbahçe TV’ye olay yaratacak açıklamalarda bulundu. Itoudis'in çok konuşulacak açıklamaları şöyle:

“İlk öncelikle taraftarlardan özür dilemek istiyorum, utanç verici bir performanstı bizim için. Her türlü hazırlığı yaptık. Buradaki ortama alışabilmek için antrenörler, bütün ekip, ses simülasyonu bile yaptı. Her şeyimizi maç içinde ne yaptıysak bizden geri aldılar. Maçın içinden bizi attılar. Aslında skor 25-23 olmuşken, birkaç benzeri pozisyon da oldu. Şansımız vardı ama bazı üçlükler geldi. Toparlayamadık. Maçın başında Evans gidince, onun için de çok üzgünüm. İnşallah çok ciddi bir şeyi yoktur. Takım birden kenetlendi ve bir oldular. İnanılmaz atışlar yaptılar, çok inandılar. Fiziksel olarak müthiştiler. Biz çalıştığımız oyunu oynayamadık ama ilginç bir istatistik de var. -20 sayıda kaybetmemize rağmen daha fazla asistimiz var. Maalesef bunu sayıya çeviremedik. 26 sayı onların kayıpları olmasına rağmen hücumda bizim savunmamıza göre daha fazla ribaunt aldılar. Fiziksellik ve inanç eksikti. Takıma inanlar için de şunu söylemek istiyorum. Mutlaka bir yolunu bulacağız ve toparlayacağız. Nasıl toparlayacağımızın ilk başlangıcı da şuanda başlıyor. Otele gidip yemeğimizi yiyeceğiz ve sonra video izleyeceğiz. Ne yaptığımızı tartışacağız.”