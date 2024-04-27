Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 62 milyon euro'luk fark

Selahattin Ekrekli
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde 62 milyon euro'luk fark
Süper Lig'de bugün oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi öncesi dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

Saat 19.00'da başlayacak olan maçı Volkan Bayarslan yönetecek.

Dev karşılaşma öncesi iki takım arasındaki fark dikkat çekti.

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Transfermarkt'ın verilerine göre Fenerbahçe'nin kadro değeri 201 milyon 450 bin euro.

Beşiktaş'ın kadro değeri ise 138 milyon 738 bin euro.

Günlük kura göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 11 milyar 915 milyon TL olarak öne çıkıyor.

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62 MİLYON EURO'LUK FARK
Dev derbide sahanın en değerli isimleri ise 20'şer milyon euroluk değerleriyle Sebastian Szymanski ve Ferdi Kadıoğlu olacak.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred ise 19 milyon euro'luk değeriyle arkadaşlarını takip ediyor.

Beşiktaş'ın en değerli futbolcuları ise 16'şar milyon euro ile Gedson Fernandes ve Al-Musrati.

Fenerbahçe'nin kadrosunun Beşiktaş'tan 62 milyon euro daha pahalı olması, dikkat çekti.

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