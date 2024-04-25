Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıkladı! Flaş... Flaş...

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıkladı! Flaş... Flaş...
Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbide hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig’de 34. hafta heyecanı yarın başlayacak. Heyecan, 27 Nisan Cumartesi, 28 Nisan Pazar ve 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu maçlarda görev alacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

Haftanın açılış maçı olan Adana Demirspor - Galatasaray mücadelesinde hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde ise hakem Volkan Bayarslan görev alacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

İKİNCİ KEZ FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE

Bayarslan, daha önce iki takım arasında 2022-2023 sezonunda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde ligin 8. haftasında oynanan müsabakayı da yönetmişti. Gol sesinin çıkmadığı maçta taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Süper Lig’de 34. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek

27 NİSAN CUMARTESİ:

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler
16.00 Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan
19.00 Hatayspor - Başakşehir: Atilla Karaoğlan
19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Volkan Bayarslan

28 NİSAN PAZAR:

16.00 Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk
16.00 Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

29 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam

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