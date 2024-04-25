Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi açıkladı! Flaş... Flaş...

Trendyol Süper Lig’de 34. hafta heyecanı yarın başlayacak. Heyecan, 27 Nisan Cumartesi, 28 Nisan Pazar ve 29 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, söz konusu maçlarda görev alacak hakemleri resmi internet sitesinden duyurdu.

Haftanın açılış maçı olan Adana Demirspor - Galatasaray mücadelesinde hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde ise hakem Volkan Bayarslan görev alacak. Bayarslan’ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

İKİNCİ KEZ FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE

Bayarslan, daha önce iki takım arasında 2022-2023 sezonunda siyah-beyazlıların ev sahipliğinde ligin 8. haftasında oynanan müsabakayı da yönetmişti. Gol sesinin çıkmadığı maçta taraflar sahadan 1’er puanla ayrıldı.

Süper Lig’de 34. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Adana Demirspor - Galatasaray: Bahattin Şimşek

27 NİSAN CUMARTESİ:

16.00 Kasımpaşa - Samsunspor: Halil Umut Meler

16.00 Sivasspor - Konyaspor: Murat Erdoğan

19.00 Hatayspor - Başakşehir: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe - Beşiktaş: Volkan Bayarslan



28 NİSAN PAZAR:

16.00 Pendikspor - Kayserispor: Ümit Öztürk

16.00 Alanyaspor - İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Turgut Doman



29 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Kadir Sağlam