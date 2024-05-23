Fenerbahçe Beşiktaş derken Mourinho ile ilgili flaş iddia

Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde teknik direktörlüğe Portekizli Jose Mourinho'yu getireceğini açıklamıştı.

Daha sonra başkan Ali Koç'un da Mourinho üzerinde durduğu ileri sürülürken, Beşiktaş Kulübü de Mourinho ile görüşüp, anlaşma aşamasında olduğunu iddia etmişti.

Aziz Yıldırım Beşiktaş'a tepki göstererek, "Beşiktaş, Jose Mourinho'ya 7 milyon Euro veriyormuş. 5 de ben vereyim, 12'ye anlaşsınlar! Yalan söylüyorlar! Ayıp, beni daha fazla konuşturmasınlar. Buradan Sayın Başkan Hasan Arat'a da söylüyorum; 7 milyona getirebiliyorsa biz aradan çekilelim ama bıraksınlar bu işleri. Birbirimize saygılı olacağız. Varsa böyle bir bütçeleri biz çekiliriz problem değil. Mourinho'ya da söyleriz 'Anlaşmışsın' diye. Mourinho bana söyledi; 'Beşiktaş'ta 2 kişi geldi onlarla epey sohbet ettik spor üzerine' diye. Bunlardan biri de Hasan Arat'mış. Gereksiz şey yapıyorlar" ifadesini kullanmıştı.

İtalyan basını ise Mourinho ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Sportitalia'da çıkan haberde Mourinho'nun Fenerbahçe, Beşiktaş veya herhangi bir Türk takımında çalışma olasılığının çok düşük olduğu belirtildi.

Haberde Mourinho'nun Suudi Arabistan takımı Al-Qadsiah’ın yeni teknik direktörü olmaya çok yakın olduğu ileri sürüldü.