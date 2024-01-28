Fenerbahçe Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi
Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş Ayos'u deplasmanda 3-0 yendi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftası derbi maça sahne oldu.
Beşiktaş Ayos, Fenerbahçe Opet'i konuk etti.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertli ekip 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Karşılaşmanın setleri 24-26, 21-25, 16-25'lik skorlarla Fenerbahçe Opet lehine tamamlandı.
Fenerbahçe Opet üst üste 15, toplamda 16. galibiyetine imza attı.
Beşiktaş Ayos ise 12. yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş Ayos: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç
Beşiktaş Ayos: Hilal Kocakara, Rosell, Bengisu Aygün, Plak, Demidova, Bahar Toksoy Guidetti (Duru Aksu, Ecem Aknam, Maglio, Brakocevic)
Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Ergül Eroğlu, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Ana Cristina, Cansu Çetin, Meryem Boz, Buse Ünal, Ada Korkmaz)
Setler: 24-26, 21-25, 16-25
Süre: 88 dakika (30, 32, 26)

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