Fenerbahçe Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftası derbi maça sahne oldu.

Beşiktaş Ayos, Fenerbahçe Opet'i konuk etti.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Lacivertli ekip 3-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Karşılaşmanın setleri 24-26, 21-25, 16-25'lik skorlarla Fenerbahçe Opet lehine tamamlandı.

Fenerbahçe Opet üst üste 15, toplamda 16. galibiyetine imza attı.

Beşiktaş Ayos ise 12. yenilgisini yaşadı.

Beşiktaş Ayos: 0 - Fenerbahçe Opet: 3

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Recep Karakoç

Beşiktaş Ayos: Hilal Kocakara, Rosell, Bengisu Aygün, Plak, Demidova, Bahar Toksoy Guidetti (Duru Aksu, Ecem Aknam, Maglio, Brakocevic)

Fenerbahçe Opet: Meliha Diken, Ergül Eroğlu, Drca, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Stysiak (Gizem Örge, Ana Cristina, Cansu Çetin, Meryem Boz, Buse Ünal, Ada Korkmaz)

Setler: 24-26, 21-25, 16-25

Süre: 88 dakika (30, 32, 26)