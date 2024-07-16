Fenerbahçe bir transfer daha açıkladı

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor’dan kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ın transferini resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki millî futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, “Oğuz Aydın’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, Oğuz Aydın’ın transferi için Alanyaspor’a 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Bu ödeme, taksitler halinde gerçekleştirilecek.

Hollanda doğumlu olan Oğuz Aydın, altyapı eğitimini AZ Alkmaar’da aldıktan sonra Buca altyapısına geçerek Türkiye’ye adım attı. 2021-22 sezonu başında 218 bin euro bonservis bedeli ile Alanyaspor’a transfer olan genç oyuncu, son sezonundaki performansıyla Süper Lig’in dev ekiplerinin dikkatini çekti.

Geçen sezon Alanyaspor formasıyla 38 resmi maça çıkan Oğuz, 13 gol ve 8 asistlik performansıyla takımının en etkili isimlerinden biri oldu.