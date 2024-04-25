Fenerbahçe damga vurdu. Paris'e 2 bilet daha

Kaynak: AA
Fenerbahçe damga vurdu. Paris'e 2 bilet daha
Fenerbahçe Kulübü'nün Milli yelkencileri Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı, olimpiyatlara kota aldı.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Spor Kulübü'nün milli sporcularından Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı, "nacra 17" sınıfında Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota aldı.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Fransa'nın Hyeres kentinde düzenlenen tüm sınıflar olimpiyat eleme yarışlarında "nacra 17" sınıfında mücadele eden milli yelkencilerden Alican Kaynar ve Beste Kaynakçı, Paris 2024'e katılma hakkı kazandı.

Böylece Türkiye'nin yelken branşındaki Paris 2024 kotası 6'ya yükseldi.

Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nden Merve Vatan ve Derin Atakan da olimpiyat kotası almıştı.

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