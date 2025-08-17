Fenerbahçe de ilgileniyordu! Premier Lig'e gitti

İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibinden Nordi Mukiele'yi kadrosuna kattı.
Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 27 yaşındaki Fransız futbolcu, 4 yıllık sözleşmeye imza attı.
Welcome to Sunderland AFC, Nordi Mukiele! ????— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 17, 2025
The defender moves to Wearside from Paris Saint-Germain for an undisclosed fee and signs a four-year contract.
İngiltere basınında, transferin 12 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Laval, Montpellier ve Leipzig formaları da giyen Mukiele, 2022'de PSG'ye imza atmıştı. Bayer Leverkusen'de geçen sezon kiralık oynayan Fransız sağ bek, 24 maçta 2 gol kaydetti.
12'NCİ İMZA
Premier Lig'e bu sezon yükselen Sunderland, Mukiele'yi kadrosuna katarak Arthur Masuaku, Omar Alderete, Enzo Le Fee, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs ve Marc Guiu'nun ardından 12. transferini gerçekleştirdi.