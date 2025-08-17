Fenerbahçe de ilgileniyordu! Premier Lig'e gitti

Kaynak: AA
Fenerbahçe de ilgileniyordu! Premier Lig'e gitti

PSG'nin 27 yaşındaki sağ beki Nordi Mukiele, Premier Lig'in yeni ekiplerinden Sunderland'e transfer oldu.

İngiltere Premier Lig ekibi Sunderland, Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibinden Nordi Mukiele'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 27 yaşındaki Fransız futbolcu, 4 yıllık sözleşmeye imza attı.

İngiltere basınında, transferin 12 milyon avro bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Laval, Montpellier ve Leipzig formaları da giyen Mukiele, 2022'de PSG'ye imza atmıştı. Bayer Leverkusen'de geçen sezon kiralık oynayan Fransız sağ bek, 24 maçta 2 gol kaydetti.

12.jpg

12'NCİ İMZA

Premier Lig'e bu sezon yükselen Sunderland, Mukiele'yi kadrosuna katarak Arthur Masuaku, Omar Alderete, Enzo Le Fee, Habib Diarra, Noah Sadiki, Reinildo Mandava, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Granit Xhaka, Robin Roefs ve Marc Guiu'nun ardından 12. transferini gerçekleştirdi.

Son Haberler
Berke Özer sahada! Olivier Giroud sahnede
Berke Özer sahada! Olivier Giroud sahnede
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralılar var
Zonguldak’ta kamyon dehşeti! Mağaza yerle bir oldu
Zonguldak’ta kamyon dehşeti! Mağaza yerle bir oldu
Mücahit Birinci hakkında flaş karar! Özgür Özel ifşa etmişti
Mücahit Birinci hakkında flaş karar! Özgür Özel ifşa etmişti
Şentürk, Yargıtay Başsavcılığı görevinde 1 yılı geride bıraktı
Şentürk, Yargıtay Başsavcılığı görevinde 1 yılı geride bıraktı