Fenerbahçe deplasmanda farklı kazandı

EuroLeague Women'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe Alagöz Holding, A Grubu 13. hafta maçında Romanya ekibi ASC Sepsi ile deplasmanda karşılaştı. Sepsi Arena'da oynanan mücadelede Sarı-Lacivertliler baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 82-49 gibi farklı bir skorla kazandı.

Fenerbahçe, ilk çeyreğini 20-12 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına 38-27 üstün girdi. Fenerbahçe Alagöz Holding üçüncü çeyreği de 63-40 önde geçti.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Alagöz Holding 11. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. ACS Sepsi SIC ise 11. kez mağlup oldu.