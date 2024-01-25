Fenerbahçe deplasmanda farklı kazandı

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Fenerbahçe deplasmanda farklı kazandı
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Romanya'da ASC Sepsi'yi 82-49 yendi.

EuroLeague Women'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe Alagöz Holding, A Grubu 13. hafta maçında Romanya ekibi ASC Sepsi ile deplasmanda karşılaştı. Sepsi Arena'da oynanan mücadelede Sarı-Lacivertliler baştan sona üstün oynadığı mücadeleyi 82-49 gibi farklı bir skorla kazandı.
Fenerbahçe, ilk çeyreğini 20-12 önde tamamladığı mücadelenin devre arasına 38-27 üstün girdi. Fenerbahçe Alagöz Holding üçüncü çeyreği de 63-40 önde geçti.
Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Alagöz Holding 11. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü. ACS Sepsi SIC ise 11. kez mağlup oldu.

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