Fenerbahçe deplasmanda yenildi: 3-2

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Fenerbahçe deplasmanda yenildi: 3-2
CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Fenerbahçe Opet, Stuttgart'a Almanya'da 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı; CEV Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ilk maçında Almanya'da Allianz MTV Stuttgart ile karşılaştı.

Sarı-Lacivertliler; büyük çekişmeye sahne olan mücadeleden 3-2'lik yenik ayrıldı.

İlk seti 25-22 kazanan Fenerbahçe Opet, ikinci seti 26-24 kaybetti. Sarı-Lacivertliler üçüncü seti 25-19 önde tamamlarken, dördüncü set ev sahibinin 25-20'lik üstünlüğü vardı. Karar setini 15-10 kazanan Stuttgart maçı 3-2'lik skorla galip bitirdi.

Fenerbahçe Opet bu karşılaşmanın rövanşını 28 Şubat Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynayacak.

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