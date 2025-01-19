Fenerbahçe derbide Beşiktaş'a set vermedi!

Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler rakibini 25-18, 25-19 ve 28-26'lık set skoruyla devirdi ve 15. galibiyetini alarak ligdeki liderliğini sürdürdü. Beşiktaş bu sonuçla beraber 11. yenilgisini aldı.

Salon: BJK Fibabanka

Hakemler: Tuncay Kandemir, İbrahim Acar

Beşiktaş: Dilay Özdemir, Saliha Şahin, Beliz Başkır, Brakocevic, Rozanski, Maglio (Gizem Güreşen, Derya Güç, Hümay Fırıncıoğlu, Merve Nezir, Merve Tanıl, Bengisu Aygün)

Fenerbahçe Medicana: Aslı Kalaç, Vargas, Ana Cristina, Eda Erdem, Drca, Fedorovtseva (Gizem Örge, Meliha Diken, Safronova)

Setler: 18-25, 19-25, 26-28

Süre: 82 dakika