Fenerbahçe derbiyi 100 sayıyla kazandı namağlup devam etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında derbi heyecanı yaşandı.
Fenerbahçe Alagöz Holding, Metro Enerji Salonu'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-Lacivertli ekip mücadeleden 100-91'lik skorla galip ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe; 24. galibiyetini alıp namağlup liderliğini sürdürdü. Siyah-Beyazlı ekip ise 8. mağlubiyetini yaşadı.
Fenerbahçe Alagöz Holding: 100 - Beşiktaş: 91
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Alperen Gökçebel, Benhür İrcel, Furkan Keseratar
Fenerbahçe Alagöz Holding: McBride 24, Sevgi Uzun 13, Anderson 7, Meesseman 10, Collier 31, Şerife Alperi Onar 8, Selin Rachel Gül 2, İdil Saçalır 5
Beşiktaş: Krivacevic 9, Evans 34, Li 10, Lazic 9, Elif Bayram 23, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 4
1. Periyot: 26-29
Devre: 55-53
3. Periyot: 76-68
Beş faulle oyundan çıkanlar: 26.01 Krivacevic (Beşiktaş), 38.03 Anderson (Fenerbahçe Alagöz Holding)