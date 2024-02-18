Fenerbahçe derbiyi 100 sayıyla kazandı namağlup devam etti

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe derbiyi 100 sayıyla kazandı namağlup devam etti
Fenerbahçe Alagöz Holding konuk ettiği Beşiktaş karşısında 100-91'lik skorla kazandı.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında derbi heyecanı yaşandı.
Fenerbahçe Alagöz Holding, Metro Enerji Salonu'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı-Lacivertli ekip mücadeleden 100-91'lik skorla galip ayrılmayı başardı.
Fenerbahçe; 24. galibiyetini alıp namağlup liderliğini sürdürdü. Siyah-Beyazlı ekip ise 8. mağlubiyetini yaşadı.

Fenerbahçe Alagöz Holding: 100 - Beşiktaş: 91
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji
Hakemler: Alperen Gökçebel, Benhür İrcel, Furkan Keseratar
Fenerbahçe Alagöz Holding: McBride 24, Sevgi Uzun 13, Anderson 7, Meesseman 10, Collier 31, Şerife Alperi Onar 8, Selin Rachel Gül 2, İdil Saçalır 5
Beşiktaş: Krivacevic 9, Evans 34, Li 10, Lazic 9, Elif Bayram 23, Şuğranur Hatice Sönmez 2, Melek Uzunoğlu 4
1. Periyot: 26-29
Devre: 55-53
3. Periyot: 76-68
Beş faulle oyundan çıkanlar: 26.01 Krivacevic (Beşiktaş), 38.03 Anderson (Fenerbahçe Alagöz Holding)

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