Fenerbahçe Diego Carlos'u İtalya'ya gönderiyor! Anlaşma detayları belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe Brezilyalı stoperi Diego Carlos'u Serie A ekibi Como'ya kiralıyor. Anlaşmanın detayları belli oldu.

Fenerbahçe geçiğimiz sezonun ara transfer döneminde Aston Villa'dan yaklaşık 11.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Diego Carlos ile geçici olarak yollarını ayırıyor.

Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Diego Carlos'u 3 milyon Euro karşılığında sezon sonuna kadar Como'ya kiraladı. Anlaşma kapsamında herhangi bir satın alma opsiyonunun olmadığı belirtildi.

32 yaşındaki Brezilyalı stoperin yarın İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

