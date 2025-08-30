Fenerbahçe Diego Carlos'u İtalya'ya gönderiyor! Anlaşma detayları belli oldu

Fenerbahçe geçiğimiz sezonun ara transfer döneminde Aston Villa'dan yaklaşık 11.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Diego Carlos ile geçici olarak yollarını ayırıyor.

Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe, Diego Carlos'u 3 milyon Euro karşılığında sezon sonuna kadar Como'ya kiraladı. Anlaşma kapsamında herhangi bir satın alma opsiyonunun olmadığı belirtildi.

32 yaşındaki Brezilyalı stoperin yarın İtalya'ya giderek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.