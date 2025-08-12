Fenerbahçe, Duygu Özdin'i unutmadı! 1907 adet balon uçuruldu

Fenerbahçe Kadıköy'de oynadığı ilk resmi maçta kanserden hayatını kaybeden taraftarı Duygu Özdin için 1907 adet balon uçurdu.

Kansere yenik düşerek 21 Temmuz'da hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı olan Duygu Özdin'in vefat etmeden önceki mesajı Kadıköy'de karşılık buldu.

Özdin, kanserle mücadele ettiği sırada sosyal medya hesabından, “Ben de kanseri yendiğimde stattan balon uçurur muyuz?” paylaşımı yapmış, bu paylaşım gündem olmuştu.

Fenerbahçe Kulübü ise, “Bir gün iyileşirsem, Kadıköy’de gökyüzüne balonlar uçsun demiştin…"1907 balon, ilk maçta sana verdiğimiz sözle gökyüzüne yükselecek. Duygu Özdin, Hep kalbimizdesin." ifadelerini kullanmıştı.

Duygu Özdin’in isteği yerine getirildi ve Fenerbahçe-Feyenoord maçı öncesi 1907 adet balon uçuruldu.

