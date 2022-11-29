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Alex De Souza'dan flaş paylaşım

Fenerbahçe'nin efsanelerinden Alex De Souza'nın yaptığı paylaşım gündem oldu.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 15:48
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Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza flaş bir paylaşım yaptı

Alex De Souza'dan flaş paylaşım
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Fenerbahçe 'nin efsane kaptanı Alex de Souza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-lacivertli taraftarlarda heyecan yarattı.
45 yaşındaki Alex de Souza sosyal medya hesabından sürpriz Türk bayraklı bir paylaşım yaptı. Alex, attığı tweette Türk bayrağının yanı sıra 'Yuvama dönüyorum' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe efsanesinin Türkiye'ye hangi amaçla geleceği henüz bilinmezken sarı-lacivertli camiada heyecana neden oldu.

İşte o paylaşım;


AVAİ'NİN BAŞINA GEÇTİ
Sarı-lacivertli formayı 8 yıl terleten Alex de Souza, futbolculuk kariyerini 2015 yılında sonlandırdı. 2021 yılında teknik direktör olarak sahalara dönen Alex, Brezilya Serie B takımlarından Avai'nin başına geçti.

 

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