Süper Lig'in en genç golcüsüydü: Fenerbahçe'den flaş transfer iddiası

Fenerbahçe'nin, Barcelona'dan Emre Demir'i kadrosuna kattığı öne sürüldü.

İspanya'dan Relevo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Türk orta saha oyuncusu için Barcelona ile anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler, Emre Demir'in transferi için 2 milyon euro bonservis ödeyecek.

15 yaş 9 ay 25 gün ile Süper Lig tarihinin en genç golcüsü olan Emre Demir, 1 Temmuz 2022'de 2 milyon euro bonservisle Kayserispor'dan Barcelona'ya transfer olmuştu.

Barcelona B takımı olan Barça Atletic ile 2 maça çıkan Emre Demir, 24 dakika süre almıştı.