Fenerbahçe en büyük kupaya kilitlendi

Züleyha Öncü
Fenerbahçe en büyük kupaya kilitlendi
Fenerbahçe Alagöz Holding, kadın basketbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyon EuroLeague Women'da şampiyonluğu hedefliyor.

Mersin’de yarın başlayacak olan EuroLeague Women Dörtlü Finali öncesinde, yarışacak takımların başantrenörleri ve takım kaptanları, medya temsilcileriyle buluştu.

Cuma günü Servet Tazegül Spor Salonu’nda yapılacak yarı final maçlarıyla başlayacak olan turnuva için, Yenişehir ilçesindeki bir otelde basın toplantısı yapıldı.

Fenerbahçe’nin Başantrenörü Valerie Garnier, ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirterek, “Buraya gelme amacımız hepimiz için aynı. Şu an taraftarların ve istediğimiz sonuçları elde etme baskısının altındayız. Her takımın eşit şansı olduğuna inanıyorum.” şeklinde konuştu.

Fenerbahçe’nin kaptanı Alperi Onar ise, Dörtlü Final’de yer alacak yüksek kalibreli takımlar hakkında konuşarak, bu deneyimden dolayı mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade etti.

Dörtlü Final aşamasında, Servet Tazegül Spor Salonu’nda geçen yılın finalistleri Fenerbahçe Alagöz Holding ve ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek.

Diğer yarı final maçında ise Villeneuve d’Ascq LM ile ZVVZ USK Prag mücadele edecek.

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