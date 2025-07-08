Fenerbahçe en değerli oyuncusuna veda etti

Fenerbahçe Beko ile EuroLeague, Türkiye Süper Ligi ve Türkiye Kupası alarak sezonu 3'TE 3'le kapatan ve EuroLeague MVP'si seçilen Nigel Hayes-Davis, sarı lacivertli kulüpten ayrıldı.

NBA ekiplerinden Phoenix Suns’a transfer olan Amerikalı basketbolcu için sarı lacivertli kulüpten veda mesajı paylaşıldı.

"Nigel Hayes-Davis’e teşekkürlerimizle" denilen veda mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"2022-23 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde edilen tarihi başarılarda en önemli pay sahibi isimlerden biri olan Nigel Hayes-Davis, sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kariyerine NBA’de devam etme kararı almıştır.

Formamızı giydiği süre boyunca performansı, mücadelesi ve çalışkanlığıyla takdir toplayan Nigel Hayes-Davis, Sarı Mirasımızın unutulmaz isimlerinden biri olarak kulübümüzün şanlı tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.

Nigel Hayes-Davis’e takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki dönemi için kendisine başarılar diliyoruz."

Nigel Hayes-Davis’e teşekkürlerimizle!



2022-23 sezonundan bu yana formamızı giyen ve bu süreçte elde edilen tarihi başarılarda en önemli pay sahibi isimlerden biri olan Nigel Hayes-Davis, sözleşmesindeki çıkış opsiyonunu kullanarak kariyerine NBA’de devam etme kararı almıştır.… pic.twitter.com/A5xAKxZY5d — Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) July 8, 2025

Fenerbahçe'ye kalple veda etti