Fenerbahçe En Nesyri’nin yerine bomba transfer yapacak. Rota Fransa’ya döndü

Fenerbahçe’de ara transfer döneminde gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de çok konuşuluyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde bir süredir En Nesyri’nin olası ayrılığı var. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr kadrosuna katmak istediği golcü oyuncu için 30 milyon eurodan fazla bonservisi gözden çıkardı. Ancak sarı lacivertliler 40 milyon euro bekliyor. Yönetimin 40 milyon euroluk bir teklife sıcak bakacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, En Nesyri’nin olası transferine karşı alternatiflerini belirlemeye başladı. Gelen haberlere göre sarı lacivertliler rotasını Fransa’ya çevirdi. Daha önce Galatasaray’ın da gündeme gelen Kolo Muani Fenerbahçe’nin listesine de girdi. Sarı lacivertliler, Faslı golcünün transferi durumunda PSG’ye kiralık transfer için başvuruda bulunacak. Fransız devine yapılacak teklifin ayrıntılar henüz netleşmedi.