Fenerbahçe En Nesyri’nin yerine bomba transfer yapacak. Rota Fransa’ya döndü

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe En Nesyri’nin yerine bomba transfer yapacak. Rota Fransa’ya döndü

Fenerbahçe, En Nesyri’nin Suudi Arabistan’a transfer ihtimaline karşı alternatiflerini belirliyor. Sarı lacivertliler, bomba bir transfer yapmak için rotasını Fransa’ya çevirdi.

Fenerbahçe’de ara transfer döneminde gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de çok konuşuluyor. Sarı lacivertlilerin gündeminde bir süredir En Nesyri’nin olası ayrılığı var. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr kadrosuna katmak istediği golcü oyuncu için 30 milyon eurodan fazla bonservisi gözden çıkardı. Ancak sarı lacivertliler 40 milyon euro bekliyor. Yönetimin 40 milyon euroluk bir teklife sıcak bakacağı öğrenildi.

randal-kolo-muani-psg-2024-2025-1050689378h-1727962195-150234.jpg

Fenerbahçe, En Nesyri’nin olası transferine karşı alternatiflerini belirlemeye başladı. Gelen haberlere göre sarı lacivertliler rotasını Fransa’ya çevirdi. Daha önce Galatasaray’ın da gündeme gelen Kolo Muani Fenerbahçe’nin listesine de girdi. Sarı lacivertliler, Faslı golcünün transferi durumunda PSG’ye kiralık transfer için başvuruda bulunacak. Fransız devine yapılacak teklifin ayrıntılar henüz netleşmedi.

Son Haberler
Erdoğan 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmişti... Bakın bu sene kaç emekli çalışan iş cinayetlerinde hayatını kaybetti
Erdoğan 2024'ü "Emekliler Yılı" ilan etmişti... Bakın bu sene kaç emekli çalışan iş cinayetlerinde hayatını kaybetti
Eski futbolcu Ukrayna’daki savaşta hayatını kaybetti
Eski futbolcu Ukrayna’daki savaşta hayatını kaybetti
Su samuru Ardahan’da görüntülendi: Nesli tükenme tehlikesi altında
Nesli tükenme tehlikesi altında! Ardahan'da görüldü
Fenerbahçe En Nesyri’nin yerine bomba transfer yapacak. Rota Fransa’ya döndü
Fenerbahçe En Nesyri’nin yerine bomba transfer yapacak. Rota Fransa’ya döndü
Yılbaşı gecesi ekranlarda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV...
Yılbaşı gecesi ekranlarda neler var? ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, Now TV...