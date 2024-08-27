Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelini açıkladı. Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe Kulübü, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu’nun İngiltere’nin The Brighton and Hove Albion FC kulübüne transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Kulüp tarafından ilk yapılan açıklamada, “Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ferdi Erenay Kadıoğlu’nun, Brighton ile transfer görüşmelerine başlandı” denilmişti.

Ardından KAP'a ikinci bir açıklama yapıldı ve bu transferi mali detayları duyuruldu. Fenerbahçe Kulübü, transferden 30 milyon euro bonservis bedeli ve 5 milyon euro bonus ile birlikte sonraki satıştan yüzde 10 pay alacak.

Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibiyle 5+1 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Bu anlaşma kapsamında Ferdi, yıllık 3.5 milyon euro kazanacak.

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe forması altında 203 maçta 18 gol atıp 22 asist yaparak takımına katkı sağladı. Güncel piyasa değeri ise 30 milyon euro olarak gösteriliyor.

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