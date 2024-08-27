Süper Kupa'da Şampiyon Yalıkavak

Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçında Armada Praxis Yalıkavak, Yenimahalle Belediyespor'u 37-24 yenerek kupanın sahibi oldu.

Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde, Hentbol Kadınlar Süper Kupa maçı ikincisi Yenimahalle Belediyespor oyuncularının madalyalarını Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Asbaşkanı Ediz Erkovan ile THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan verdi.

Hentbol Kadınlar Süper Kupa'yı kazanan Armada Praxis Yalıkavak oyuncularına kupa ve madalyalarını ise THF Başkanı Uğur Kılıç takdim etti.

Armada Praxis Yalıkavak: 37 - Yenimahalle Belediyespor: 24

Salon: Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu

Hakemler: Gökhan Keskin, Orhan Keskin

Armada Praxis Yalıkavak: Rombescu, Beyza Gedik 1, Buket Seven 1, Gözde Seven, Yeliz Özel 5, Armina 8, Sude Karademir, Bilgenur Öztürk 6, Nurceren Akgün Göktepe 2, Özlem Taşkın, Ceylan Aydemir 6, Tuana Akman, Hatice Özdemir 5, İlke Yıldız 1, Edanur Burhan 2

Yenimahalle Belediyespor: İlayda Çıtak, Hatice Karataş 2, Eylül Bilgiç, Elif Yaren Uzun 4, Sevgi Kalyoncuoğlu 8, Gazel Yılmaz, Seda İrem Güleç, Ceren Subaşı 2, Demet Sonkaya, Ceyda Doğan 4, İlayda Çıtak, Yağmur Aktay 4, Burcu Yavaş, Hande Muhcu, Medine Eserkaya, Tuğçe Songür, Açelya Kaya

Devre: 16-12

İki dakika cezası alanlar: Ceyda Doğan, Hande Muhcu (Yenimahalle Belediyespor), Yeliz Özel, Gözde Seven, Armina, Hatice Özdemir, Bilgenur Öztürk (Armada Praxis Yalıkavak)