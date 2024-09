Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 5 kıtada 100'den fazla ülkede yayınlanacak

Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya gelecek.

21 Eylül Cumartesi günü oynanacak olan kritik derbi dünya çapında 5 kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca yayıncı kuruluşun her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneğiyle de seyirciyle buluşacak ve dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

Dev mücadelede 24 stadyum kamerasıyla sporseverler müsabakanın her anını izleyecek. 24 stadyum kamerası ve 1 drone kameranın yanı sıra, 2 motosiklet kamerası ile takımların tesislerden stada gelişine kadar her an canlı yayınlarla futbolseverlere aktarılacak. Öte yandan 100 kişilik prodüksiyon ekibi ve yayın aracı OBVAN içerisinde bulunan 20 kişilik ekiple derbi ekranlara gelecek.