Fenerbahçe, Efeler Ligi 5. hafta maçında On Hotels Alanya Belediyespor’a konuk oldu. Alanya 100.Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu’nda oynanan maç karşılıklı sayılarla başladı. Çekişmeli geçen ilk setin sonunda daha az hata yapan Kanarya 26-24 seti kazandı.

İkinci sette Fenerbahçe çok üstün bir oyun sergiledi. Rakibinin toplanmasına izin vermeyen sarı lacivertliler 25-15 ile durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü set yine iki takımın karşılıklı sayılarına ve çekişmeye sahne oldu. Setin sonunda hata yapmayan Kanarya setten 25-23 maçtan da 3-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'de Adis Lagumdzija 13 ve Mirza Lagumdzija 11 sayıyla çift haneli rakamlara ulaşan isimler oldu. Fenerbahçe, çarşamba akşamı derbi maçında Galatasaray’ı konuk edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak maç saat 18.00’de başlayacak.