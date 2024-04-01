Fenerbahçe Galatasaray derbisine ketum İtalyan hakem

Kaynak: Fotospor
Fenerbahçe Galatasaray derbisine ketum İtalyan hakem
Fenerbahçe'nin geleceği ve 7 Nisan'daki Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile karşılaşması için yabancı hakem talebi, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan olumlu yanıt aldı.

2 Nisan'da gerçekleşecek olan olağanüstü kongrede Fenerbahçe'nin durumu netleşecek.

Hafta sonu TFF ile yapılan görüşmelerde, Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen TFF üyesi Agah Ruşen Çetin'in, asbaşkan Erol Bilecik ile bir araya geldiği iddia ediliyor.

Başkan Ali Koç'un Süper Kupa finali organizasyonu hakkındaki endişelerini dile getirdiği, Bilecik'in ise 2 Nisan'daki kongrede finalle ilgili planları olduğunu belirttiği öğrenildi.Çetin, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin, İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gravina ve UEFA hakem komitesi başkanı Rosetti ile görüşerek Süper Kupa finali için bir hakem üzerinde anlaşmaya vardıklarını ifade etti.

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Fenerbahçe'nin finalde yer alması durumunda, hakemin UEFA ve FIGC onayıyla Marco Guida olacağı belirtildi.

Bilecik, bu konudaki kararın kongrede alınacağını ve Başkan Ali Koç'un da kongreden çıkacak karara göre hareket edeceğini söyledi.

İTALYAN HAKEM TAVİZ VERMİYOR

Marco Guida, 7 Haziran 1981 doğumlu, Serie A'da görev yapan ve 2014'ten beri FIFA listesinde yer alan bir hakem.

UEFA elit kategorisinde bulunan Guida, 2018 yılında Çin Süper Ligi'nde de maç yönetmiş bir isim.

Guida taviz vermeyen yönetim tarzıyla biliniyor.

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