Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin favorisi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadeleye günler kala derbinin iddaa oranları da açıklandı. İddaa Risk Yönetimi, derbide Fenerbahçe'yi 1.86 oranla favori gösterdi.

Beraberliğe 3.16, Galatasaray galibiyetine ise 2.95 oran verilirken, derbide 2.5 gol altı için 2.13, 2.5 gol üstü için 1.39 oran belirlendi.

İşte derbinin iddaa oranları:

- Fenerbahçe: 1.86

- Beraberlik: 3.16

- Galatasaray: 2.95