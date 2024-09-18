Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin favorisi belli oldu

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin favorisi belli oldu

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray arasında cumartesi günü oynanacak derbinin iddaa oranları açıklandı. İşte açıklanan oranlar...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadeleye günler kala derbinin iddaa oranları da açıklandı. İddaa Risk Yönetimi, derbide Fenerbahçe'yi 1.86 oranla favori gösterdi.

Beraberliğe 3.16, Galatasaray galibiyetine ise 2.95 oran verilirken, derbide 2.5 gol altı için 2.13, 2.5 gol üstü için 1.39 oran belirlendi.

İşte derbinin iddaa oranları:

- Fenerbahçe: 1.86
- Beraberlik: 3.16
- Galatasaray: 2.95

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