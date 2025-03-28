Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi Mehmet Türkmen olacak

2 Nisan tarihinde Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

MEHMET TÜRKMEN DERBİYİ YÖNETECEK

Sözcü'nün haberine göre dev derbide hakem Mehmet Türkmen yönetecek. TFF, Süper Lig'in 29. haftasında oynanacak maçlarda hakem Mehmet Türkmen'e bu sebeple görev vermedi. İrlanda-Bulgaristan maçınında sakatlanan Halil Umut Meler'in iyileşmesi durumunda derbinin alternatif ismi olacağı öğrenildi.

YERLİ HAKEM VERİLDİ

Süper Lig'de Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş - Galatasaray derbisi için siyah beyazlılar TFF'den yabancı hakem talep etmiş ancak karşılaşmaya hakem Yasin Kol verilmişti. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bu karar sert çıkmış ve Federasyonu istifaya çağırmıştı.