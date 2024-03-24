Fenerbahçe Galatasaray karşı karşıya. Maçı yayınlayacak kanal belli oldu

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Fenerbahçe Galatasaray karşı karşıya. Maçı yayınlayacak kanal belli oldu
Bugün günlerden derbi. Fenerbahçe ile Galatasaray karşılaşıyor. Maçın kanalı belli oldu.

Türk futbolunun iki devi Fenerbahçe ile Galatasaray, bugün kadınlar liginde karşı karşıya geliyor.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 25. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı ile Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri’nde karşılaşacak.

Maçın başlama saati 14.00. Karşılaşmayı Fenerbahçe TV canlı olarak yayınlayacak.

Ligde 24 maçta Fenerbahçe 54 puanla 3. sırada. Sarı kırmızılı ekip ise 59 puanla ilk sırada yer alıyor.

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