Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Türkiye Kupası'nda Son 16 eşleşmeleri belli oldu. Beşiktaş'a Sergen Yalçın sürprizi!

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

TEK MAÇ ELEME

Türkiye Kupası'nda son 16 turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Kupada son 16 turu maçları 6,7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Bu turda oynanacak maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Sivasspor-Konyaspor
Başakşehir-Hatayspor
Gençlerbirliği-Trabzonspor
Antalyaspor-Beşiktaş
Karagümrük-Samsunspor
Ankaragücü-24Erzincanspor
Galatasaray-Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe

221705922292.webp

İlgili Haberler
Fenerbahçe'de Fred şoku. Yırtık tespit edildi
Son Haberler
Galatasaray yeni Taffarel'ini buldu Spor
Galatasaray yeni Taffarel'ini buldu
Heyelan Santa yolunu ulaşıma kapattı Yerel Haberler
Heyelan Santa yolunu ulaşıma kapattı
Kademeli emeklilik kapıda mı? SGK uzmanı açıkladı Ekonomi
Kademeli emeklilik kapıda mı? SGK uzmanı açıkladı
Fenerbahçe'de Fred şoku. Yırtık tespit edildi Spor
Fenerbahçe'de Fred şoku. Yırtık tespit edildi
Buyur burdan yak! Sergen Yalçın'a gün doğdu. Beşiktaş'a ne yapacak? Spor
Buyur burdan yak! Sergen Yalçın'a gün doğdu. Beşiktaş'a ne yapacak?
Son dakika! Thodex davasında gerekçeli karar açıklandı Gündem
Son dakika! Thodex davasında gerekçeli karar açıklandı
Meteorolojiden bir il için çığ uyarısı! Yerel Haberler
Meteorolojiden bir il için çığ uyarısı!