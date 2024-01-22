Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.
TEK MAÇ ELEME
Türkiye Kupası'nda son 16 turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?
Kupada son 16 turu maçları 6,7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Bu turda oynanacak maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli olacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:
Sivasspor-Konyaspor
Başakşehir-Hatayspor
Gençlerbirliği-Trabzonspor
Antalyaspor-Beşiktaş
Karagümrük-Samsunspor
Ankaragücü-24Erzincanspor
Galatasaray-Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe
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