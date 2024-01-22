Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

TEK MAÇ ELEME

Türkiye Kupası'nda son 16 turu müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI SON 16 TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

Kupada son 16 turu maçları 6,7 ve 8 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Bu turda oynanacak maçlarının ardından çeyrek finale kalan takımlar belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri şöyle:

Sivasspor-Konyaspor

Başakşehir-Hatayspor

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Antalyaspor-Beşiktaş

Karagümrük-Samsunspor

Ankaragücü-24Erzincanspor

Galatasaray-Bandırmaspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe