Fenerbahçe Gaziantep'te 4 golle şov yaptı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Tülin Küre
Fenerbahçe Gaziantep'te 4 golle şov yaptı
Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı, Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor'u deplasmanda 4-1 yendi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 16. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Gaziantep deplasmanındaydı.
Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor ile Mehmet Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelen Sarı-Lacivertliler 4-1'lik skorla galip geldi.
Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 40'a yükseltirken, ev sahibi 16 puanda kaldı.
Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin gollerini 18'de Fatma Kara, 21'de Zenetha Coleman, 74 ve 90+4'te de Zeynep Kerimoğlu attı.
Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor'un tek sayısı ise Blessing Nkor'dan geldi.

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