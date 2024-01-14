Fenerbahçe Gaziantep'te 4 golle şov yaptı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 16. hafta maçında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Gaziantep deplasmanındaydı.

Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor ile Mehmet Hayri Özkeçeci Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelen Sarı-Lacivertliler 4-1'lik skorla galip geldi.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 40'a yükseltirken, ev sahibi 16 puanda kaldı.

Fenerbahçe Petrol Ofisi'nin gollerini 18'de Fatma Kara, 21'de Zenetha Coleman, 74 ve 90+4'te de Zeynep Kerimoğlu attı.

Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor'un tek sayısı ise Blessing Nkor'dan geldi.