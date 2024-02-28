Fenerbahçe gönderdiğine pişman oldu. İspanyollar'ın Crespo kararı ortaya çıktı

Miguel Crespo; ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılıp İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya transfer olmuştu.

Kiralık olarak takımdan ayrılan Portekizli yıldızın sözleşmesinde 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu da var.

Yeni takımıyla 4 maç oynayıp 151 dakika sahada kalan 27 yaşındaki Crespo ortaya sergilediği futbolla İspanyollar'ı mest etti.

Rayo Vallecano'nun, Miguel Crespo'nun 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanıp, bonservisiyle kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe cephesi bin pişman! Krunic ve Zajc'ın bekleneni verememesi üzerine Sarı-Lacivertli taraftarlar sosyal medya hesaplarından Crespo'nun gönderilmesine tepki gösterip, teknik direktör İsmail Kartal'ın yanlış bir karar verdiğini düşünüyor.